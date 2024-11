Acidente na via rápida causou cinco feridos

O violento acidente ocorrido esta manhã na via rápida, logo após a ponte do Porto Novo, no sentido Santa Cruz-Funchal, causou afinal cinco feridos.

As primeiras informações davam conta de quatro vítimas, todas do sexo feminino, mas posteriormente uma outra mulher queixou-se também de dores no corpo e acabou por ser socorrida nas urgências.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o socorro às sinistradas foi prestado pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.