Congestionamentos a Este e a Oeste da Via Rápida

Bom dia. Eis que chega quinta-feira e o cenário nas estradas nesta manhã são exactamente iguais a tantos outros dias úteis de semana de trabalho e aulas. Neste momento, dois congestionamentos 'entopem' a Via Rápida, e complicam a vida de quem quer chegar a tempo e horas, onde quer que vá.

Já é quase um chavão dizer que está congestionamento na Via Rápida devido ao trânsito intenso (às vezes, felizmente poucas, devido a acidentes), mas a verdade é que tanto vindos de Oeste (sentido Ribeira Brava - Machico), tanto quanto no sentido oposto, sobretudo de Este de Machico - Ribeira Brava, encontrará muito trânsito e alguma demora, às vezes bem lenta a circulação.

Num sentido, a fila faz-se depois de Santo António até à zona dos Viveiros, mas com tendência para desvanecer. No sentido oposto, eram há poucos minutos, cerca de 5 km de filas, com efeitos desde a subida para a Cancela, estendendo-se até ao nó de Pestana Júnior.

Conduza com precaução.