ARAE deixa alerta para brincos da TEMU "com risco químico"

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) alerta os consumidores da Região para a não utilização de uns brincos comercializados pela plataforma digital TEMU.

De acordo com a entidade, o artigo de joalharia em causa - com a designação 'Boucles d'oreilles créoles décorées de strass brillants' da marca 'Ronqia Jewelry' - "apresenta risco químico", devido a possuir uma "concentração excessiva de cádmio (valores medidos: entre 34 e 40% em peso dependendo da parte do produto) e chumbo (valores medidos: entre 0.09 e 0,11% em peso dependendo da parte do produto)".

"O produto não está em conformidade com o Regulamento 1907/2006 de 18 de Dezembro, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), nomeadamente o Anexo XVII - Restrições Aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e a utilização de determinadas substâncias e preparações perigosas e de certos artigos perigosos, transposto para ordem jurídica nacional pelo DL 293/2009 de 13 de Outubro", informa a ARAE.