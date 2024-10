Mulher ferida em acidente na via rápida

Uma mulher cuja idade não foi possível apurar, ficou ferida esta manhã na sequência de um despiste na via rápida, na zona do Porto Novo, no sentido Santa Cruz-Funchal.

A sinistrada apresentava ferimentos aparentemente ligeiros e como se encontrava bastante nervosa foi assistida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.