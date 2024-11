Homem que não era visto há vários dias no Funchal foi encontrado morto

Um homem, de cerca de 70 anos, que não era visto há vários dias, foi encontrado morto, esta manhã, no interior da sua habitação no Beco da Pena, no Funchal.

Após proceder ao arrombamento da porta da habitação, a equipa de 5 operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se faziam acompanhar por elementos da PSP, verificaram no interior a presença do cadáver em estado de decomposição.