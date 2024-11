Sandro Lopes assume direcção comercial do Grupo Vila Baleira Hotels & Resorts

O Grupo Vila Baleira Hotels & Resorts nomeou Sandro Lopes para a função de director comercial das unidades hoteleiras, uma nova posição na estrutura organizacional do grupo com reporte directo à Direcção Geral.

Depois de uma longa experiência como director de Vendas do operador turístico Soltrópico, neste novo cargo Sandro Lopes terá sob a sua responsabilidade quatro áreas de actuação, entre elas Reservas, Revenue, Área Comercial e Área de Grupos, Eventos e Viagens.

O grupo Vila Baleira tem mais de 20 anos de história e é actualmente um símbolo de hospitalidade nas Ilhas da Madeira e do Porto Santo, pela forma como acolhe e fideliza os hóspedes ao longo dos anos, pelo espírito da sua equipa e como se relaciona com os parceiros.

Nesse sentido, “este é sem dúvida um marco na história do nosso grupo e um passo importante em direcção ao desenvolvimento e consolidação dos hotéis que fazem parte do Vila Baleira”, considera Bruno Martins, director Geral do grupo Vila Baleira Hotels & Resorts.

“A liderança destas equipas tem como principal objectivo gerar as receitas definidas para os hotéis do grupo, estabelecendo e reforçando fortes ligações com a carteira de clientes, com base na estratégia de crescimento e progresso do negócio", reforça Bruno Martins.