6.ª edição do Madeira Street Arts Festival arranca hoje

O Madeira Street Arts Festival regressa esta quinta-feira, 7 de Novembro, para a sua sexta edição. O evento, que decorre até sábado, promete animar as ruas do Funchal e da Calheta, colocando a arte em exibição a céu aberto.

Para hoje, na Praça do Povo, estão previstas as actuações de Karkocha, às 17h30 na sessão de abertura, e de Veló Como El Rayo, às 18 horas. Pelas 19 horas há o espectáculo de The Fire Ninja.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o tricentésimo décimo segundo dia do ano, em que faltam 54 dias para o fim de 2024:

- 9 horas - Reunião Ordinária da Vereação da Câmara Municipal de Santa Cruz;

- 9 horas - Reunião Plenária n.º 31 da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

- 11 horas - O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove na sua sede, à Rua Elias Garcia, uma conferência de imprensa para apresentação da campanha do Novembro Azul, com a presença do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos. A campanha Novembro Azul, que conta com a parceira do Serviço Regional de Saúde, é dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para consciencialização sobre as doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do Cancro de Próstata;

- 12h45 - PCP realiza uma iniciativa política para defender a majoração do financiamento para as Instituições de Ensino Superior das Regiões Autónomas junto à Universidade da Madeira no Campus da Penteada;

- 14h30 - Reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais da Assembleia Legislativa da Madeira, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Análise e votação do Requerimento para uma audição parlamentar, da autoria do PS, intitulado “Audição a Rafaela Fernandes”;

2. Análise e votação do Requerimento, da autoria do PS, para auscultação de diversas entidades, no âmbito da apreciação do requerimento de Audição Parlamentar intitulado “Avaliar e monitorizar o atual regime de proteção dos recursos naturais e florestais, no âmbito do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2008/M”;

3. Discussão e votação na especialidade da Proposta de Decreto Legislativo Regional intitulada “Estabelece a medida excecional de criação de projetos integrados de intervenção territorial (PIIT)”;

4. Discussão e votação na especialidade da Proposta de Decreto Legislativo Regional intitulada “Adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 72/2023, de 23 de agosto, que aprova o regime jurídico do cadastro predial, estabelece o sistema nacional de informação cadastral e a carta cadastral, e procede à quarta alteração ao DLR n.º 37/2006/M, de 18 de agosto, que adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação”;

5. Primeira Apreciação do Projeto de Resolução, da autoria do PAN, intitulado “Criação de um Plano de Proteção Animal no âmbito da mendicância”.

- 14h30 - A ACIF-CCIM - Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e a PRA-Raposo, Sá Miranda & Associados, Sociedade de Advogados promovem a sessão de esclarecimento 'Investir na Madeira em 2025: A perspectiva legal' no Auditório do Colégio dos Jesuítas - Universidade da Madeira;

- 19 horas - Sexta edição do Festival Internacional de Vídeo Arte - IMAGE PLAY no Teatro Municipal Baltazar Dias;

Principais acontecimentos registados a 7 de Novembro, Dia Internacional da Física Médica, Dia Internacional da Preguiça, Dia Internacional das Eco-Escolas:

1831 - O comércio de escravos é proibido no Brasil.

1917 - Revolução de Outubro. O partido Bolchevique, liderado por Vladimir Ilich Ulyanov, Vladimir Lenin, toma o poder na Rússia, derrubando o governo de Alexander Kerenski.

1929 - Abre ao público o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.

1944 - Franklin Delano Roosevelt é reeleito para o quarto mandato na Presidência dos Estados Unidos.

1956 - Crise do Suez. Britânicos e franceses declaram o cessar-fogo no Egito.

1972 - A Alemanha Federal e a República Democrática Alemã anunciam o restabelecimento de relações diplomáticas, após 23 anos de separação.

1973 - Os Estados Unidos e o Egito anunciam o restabelecimento de relações diplomáticas e a troca de embaixadores.

1975 - O centro emissor da emissora católica portuguesa Rádio Renascença, em Lisboa, é destruído por uma bomba.

1981 - É extinto o MES - Movimento de Esquerda Socialista, durante um jantar no Mercado do Povo, junto à Torre de Belém.

1985 - Tropas colombianas tomam de assalto o Palácio da Justiça, em Bogotá, onde guerrilheiros do grupo M-19 mantinham reféns 60 pessoas. Os confrontos provocam 50 mortos.

1989 - Demite-se o governo da República Democrática Alemã.

1991 - Chegam a Portugal os restos mortais de Henrique Galvão, que comandou o sequestro do navio Santa Maria, em 1961, numa operação de combate à ditadura, e são depositados no cemitério dos prazeres, em Lisboa.

1993 - O "Vale Abraão", de Manoel de Oliveira, recebe o Prémio da Crítica da 17.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Brasil.

1994 - Pela primeira vez entram mulheres na Guarda Nacional Republicana no Curso de Formação de Praças com funções de carácter administrativo.

1996 - Um incêndio destrói a cúpula do edifício da Câmara Municipal de Lisboa.

2000 - Presidenciais nos Estados Unidos. O candidato republicado George W.Bush ganha em número de votos no Colégio Eleitoral, apesar de o democrata Al Gore conquistar mais votos no conjunto do país. A decisão sobre a contagem de votos na Florida estender-se-á por mais de um mês.

2002 - A população de Gibraltar recusa, em referendo, a partilha da soberania entre o Reino Unido e a Espanha, com 98,8% dos votos.

2003 - Cimeira Luso-Espanhola. Os primeiros-ministros de Portugal e Espanha, Durão Barroso e José Maria Aznar, iniciam, na Figueira da Foz, a 19.ª cimeira de dois dias.

2004 - Começa a ofensiva dos Estados Unidos no Iraque para a conquista da cidade rebelde de Fallujah.

2005 - O presidente da câmara de Le Raincy, Eric Raoult, a norte de Paris, anuncia ter decretado o "recolher obrigatório excecional", a primeira decisão deste tipo desde o início dos tumultos em várias localidades francesas.

2006 - O muçulmano britânico Dhiren Barot, considerado um dos braços direitos de Osama Bin Laden, acusado de planear vários atentados nos Estados Unidos da América e na Grã-Bretanha, é condenado a prisão perpétua por um tribunal de Londres.

2007 - A operação de separação (spin-off) da PT Multimédia do grupo Portugal Telecom (PT) concretiza-se, transformando a empresa num dos principais operadores de comunicações em Portugal e no principal rival da sua antiga "casa-mãe".

2007 - Na Finlândia, oito pessoas morrem e 11 ficam feridas num tiroteio ocorrido no liceu de Hyryla, na comuna de Tuusula no norte de Helsínquia. O autor dos disparos, um jovem de 18 anos, suicida-se.

2007 - Uma equipa de mais de 30 cirurgiões indianos, liderada pelo cirurgião ortopédico Patil, opera no hospital de Bangalore no centro-sul da Índia, com êxito, uma menina indiana de 2 anos que nasceu com quatro braços e quatro pernas.

2008 - A revisão do Código do Trabalho é aprovada na Assembleia da República sem alterações de fundo com os votos favoráveis dos deputados socialistas. Votam contra a proposta legislativa os deputados do grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda, cinco deputados do PS, como Manuel Alegre. Abstêm-se os deputados do PSD e do CDS.

2008 - O Tribunal de Felgueiras condena a presidente da Câmara local, Fátima Felgueiras, a três anos e três meses de prisão com pena suspensa por igual período, pelos crimes de abuso de poder, peculato e peculato de uso, e decreta ainda a perda de mandato da autarca.

2009 - Desabamento em Andorra. A queda do túnel de Dos Valires, em construção, causa a morte de cinco trabalhadores portugueses ao serviço de uma construtora espanhola e deixa feridos outros seis.

2011 - O primeiro-ministro francês, François Fillon, anuncia um plano de austeridade com medidas fiscais que atingem 100 mil milhões de euros, visando atingir contas públicas equilibradas em 2016.

2012 - Barack Obama é reeleito Presidente dos Estados Unidos, conquistando a maioria dos 538 votos do colégio eleitoral que designa formalmente o chefe de Estado.

2013 - A Irlanda passa o exame final da 'troika' de credores internacionais, a Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional, abrindo a porta a abandonar em dezembro o plano de assistência financeira.

2014 - Treze pessoas dão entrada no Hospital de Vila Franca de Xira com sintomas que apontam para episódios provocados pela bactéria "legionella". Ao final do dia, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo adianta que o número de pessoas infetadas subiu para 33 e que são todas de Vila Franca de Xira.

2015 - A Serra Leoa é declarada país livre da transmissão do vírus do Ébola pela Organização Mundial da Saúde, 42 dias depois de ter dado negativo o segundo teste de diagnóstico ao último paciente infetado no país.

2015 - O Presidente da China, Xi Jinping, e o Presidente de Taiwan, Ma Ying-Jeou, dão um aperto de mão histórico em Singapura, no arranque da primeira cimeira desde a separação da China continental e de Taiwan, há 66 anos, após uma guerra civil.

2019 - O Tribunal Penal Internacional sentencia a 30 anos de cadeia o congolês Bosco Ntaganda, um "senhor da guerra" conhecido como "O Exterminador", na sequência da sua condenação por crimes de homicídio, violação e escravatura sexual entre 2002-2003.

2020 - O Governo aprova as medidas para o novo estado de emergência, que prevêem o recolher obrigatório noturno durante a semana e circulação limitada e encerramento do comércio aos fins de semana e feriados, a partir das 13:00, nos concelhos de maior risco de contágio, a partir do dia 09 e até 23 de novembro.

2023 - O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que apresentou a sua demissão ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, após o Ministério Público revelar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio. O Presidente da República aceita a demissão do primeiro-ministro e convoca os partidos com assento parlamentar e o Conselho de Estado.

Pensamento do dia: