Simulacro de incêndio no Hotel Reid’s

Está a decorrer neste momento um simulacro no Hotel Belmond Reid's Palace, na Estrada Monumental, no Funchal.

O exercício conta com a participação de 10 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal e de sete dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que irão apagar um supost incêndio num armazém do hotel.

No local estão também elementos do Serviço Regional de Protecção Civil, do Serviço Municipal de Protecção Civil e da Polícia de Segurança Pública