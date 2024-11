Peças candidatas ao Prémio de Valorização do Artesanato Regional em exposição

O espaço 'Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira', situado nas instalações do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), na Rua dos Ferreiros, Nº152, acolhe uma nova exposição de artesanato a partir desta sexta-feira, 8 de Novembro.

A mostra recai sob um conjunto de peças candidatas ao Prémio de Valorização do Artesanato Regional (PVAR) de 2024, as quais poderão ser visitadas gratuitamente, de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 14 horas, até 22 de Novembro.

Em exibição estarão as 23 peças, elaboradas por 21 artesãos com certificação reconhecida pelo IVBAM, a concurso no PVAR 2024. Os trabalhos incluem diferentes artes e ofícios tradicionais, tais como a cerâmica, a tecelagem e as artes de trabalhar as madeiras e a pedra.

O Prémio de Valorização do Artesanato da Madeira é uma medida promovida pelo Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente e pelo IVBAM, concebida com o intuito de valorizar, promover e perpetuar os artesãos, os seus saberes e as suas produções, enquanto fomentando as parcerias e a inovação.

O público em geral pode participar na eleição dos vencedores, mediante votação 'on-line', disponibilizada no local da exposição, através de um código QR, e nas redes sociais e sites do Artesanato da Madeira, bem como do IVBAM, por meio de um link concebido para o efeito.

O PVAR contempla duas vertentes de Valorização do Artesanato, o Tradicional e o Contemporâneo, atribuindo 3 prémios pecuniários aos 3 vencedores de cada vertente, na seguinte ordem: 1º prémio: 1.000,00€; 2 prémio: 600,00€; 3º prémio: 400,00€.

Para esta terceira edição do PVAR, o tema escolhido recaiu sobre a 'Floresta Laurissilva', um tributo à comemoração dos seus 25 anos como Património Mundial Natural da Unesco e ao reconhecimento desta como elemento de grande relevância para a Ilha da Madeira, nos mais diversos aspetos.