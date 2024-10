Exposição assinala 61 anos do Grupo Folclórico do Porto Santo

O grupo folclórico do Porto Santo comemora, esta sexta feira, dia 1 de Novembro, o seu 61.º aniversário.

Para começar a efeméride, a coletividade porto-santense inaugurou, ao final desta quinta-feira, uma exposição de fotografia.

São mais quinhentas fotos que estão expostas no edifício dos Paços do Concelho do Porto Santo e que retratam a vida desta importante colectividade local.

Também integrada nesta exposição está igualmente um conjunto de trabalhos sobre a rota do linho, da autoria do professor Jaime Andrade. Trabalho notável que retrata do linho, desde da sua fase inicial até ao seu final.

De referir que muitos dos trajes dos grupos folclóricos são feitos de linho.

Na cerimónia de abertura estiveram presentes: o presidente da edilidade, Nuno Batista, o presidente da assembleia municipal, Fátima Silva, presidente da junta de freguesia, Joselina Melim e Roberto Silva, adjunto da secretária regional das Finanças, Roberto Silva.