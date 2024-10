"Bola ao Poste" de Tiago Pinto é a nova exposição da 'Jovens Talentos FCZ'

Inaugura ao público amanhã, dia 31 de Outubro, pelas 18 horas, "a quarta exposição do ciclo da iniciativa 'Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais', desta feita dando lugar à criatividade de Tiago Pinto, com a criação "Bola ao Poste. "Esta proposta pretende criar programação cultural de portas abertas no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino, sediado no centro da cidade do Funchal, na Rua do Bettencourt, nº 10, 4º andar, assim como contribuir para o combate à desigualdade social, através da promoção da acessibilidade à fruição cultural", informa uma nota de imprensa divulgada hoje.

"Esta iniciativa, que tem como parceiro a Câmara Municipal do Funchal, premiou quatro jovens artistas madeirenses com uma bolsa para a criação de materiais artísticos que serão expostos até ao final do ano na sala multiusos da Fundação Cecilia Zino", recorda, sendo que "o artista Tiago Pinto, autor da proposta vencedora, descreve 'Bola ao Poste' como 'não é uma exposição sobre futebol, mas sim sobre o ato de tentar e falhar por pouco", diz, citado pelo NIS - Núcleo de Integração Sociocultural.

"Este projeto pretende encontrar nas pequenas coisas do dia-a-dia um ponto de partida para pensar a pintura e o desenho, numa tentativa de representar os 'quases' que vivemos, as coisas que ficam pelo caminho e as coisas que não correram como esperávamos", acrescenta o artista. "No meio destas tentativas falhadas, encontramos novos caminhos e conclusões. O erro nunca é verdadeiramente um erro. Acertar no poste é mais difícil do que acertar na área da baliza. Estas narrativas surgem como um reconforto, uma perspectiva diferente perante a mesma situação. Este espaço para aprender também está associado ao crescimento. Ao abordar a tentativa e os dissabores inerentes, a exposição destaca a resiliência indispensável para contornar as adversidades, essencial ao desenvolvimento pessoal dos jovens".

A propósito da temática, Tiago Pinto "irá dinamizar uma oficina criativa, propondo que os participantes serão convidados a justapor diversos objetos inanimados com a intenção de criar algo de novo", insta a organização, sendo que a exposição "Bola ao Poste" estará aberta ao público até ao dia 27 de Dezembro, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 17h00, e a entrada é gratuita. "Aos portadores do Passaporte Cecilia Zino serão atribuídos 2 carimbos, no dia da inauguração", conclui.