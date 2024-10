Exposição 'SOS Morcegos na Madeira' faz apelo à importância da conservação da biodiversidade

A exposição 'SOS Morcegos' abriu portas, no Madeira Shopping, para que todos possam aprender sobre a conservação da biodiversidade destes mamíferos que habitam no arquipélago. A visita é gratuita e pode ser feita até 10 de Novembro, no Piso 1 do Centro.

Esta mostra vai além de um mero conjunto de informações, imagens, jogos e recursos multimédia, sendo, sobretudo, um convite para conhecer melhor o papel fundamental destes animais, que, ao se alimentarem de insetos, controlam pragas, no equilíbrio da natureza. A exposição destaca três espécies presentes na ilha: o Morcego Arborícola Pequeno (Nyctalus leisleri verrucosus), o Morcego da Madeira (Pipistrellus madeirensis) e o Morcego Orelhudo Cinzento (Plecotus austriacus), que, com a sua capacidade de voo, conseguiram atravessar o oceano e chegar à Madeira. Madeira Shopping

Esta iniciativa resulta de uma parceria que começou em 2022, no Dia Mundial da Vida Selvagem, entre a Escola Básica Dr. Horácio Bento de Gouveia, o Parque Ecológico do Funchal e a Câmara Municipal do Funchal, e convida os visitantes do Centro a aprofundarem este tema e a contribuírem para um meio ambiente mais equilibrado.