CMF inaugura exposição 'A Mãe Mar' de Hanamaro Chaki

Até 30 de Abril de 2025, será possível visitar, na Galeria Temporária do Edifício da Câmara Municipal do Funchal (no 2.º piso), a exposição de pintura 'A Mãe Mar', da artista Hanamaro Chaki.

A mostra é composta por 14 peças e convida o público a uma "reflexão sobre a origem e as interconexões da vida, explorando temas como a fertilidade e a lactação, em um ambiente subaquático povoado por criaturas imaginárias".

Desde 2021, a CMF tem se dedicado a promover a arte local através da abertura dos Paços do Concelho a exposições de artistas residentes. O projecto proporciona uma plataforma para que, obras que muitas vezes permanecem em ateliês, possam ser vistas e adquiridas.

“Estes projectos são fundamentais para o enriquecimento cultural da nossa comunidade. A arte é um veículo de diálogo e reflexão, e é com grande empenho que continuamos a apoiar projetos como este, que transformam espaços públicos e contribuem para a valorização da nossa cultura local”, sublinha a propósito a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, citada em nota de imprensa.

Ao todo, já foram realizadas nove exposições desde o início desta iniciativa, com apoio logístico e de design garantido pela autarquia.