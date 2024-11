Quatro feridos em acidente no Porto Novo

Um violento acidente ocorrido há instantes na ponte do Porto Novo, na via rápida, no sentido Santa Cruz-Funchal, provocou quatro feridos.

As vítimas, todas do sexo feminino, estão a ser assistidas no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

As que tudo indica duas delas apresentam ferimentos de alguma gravidade.

A PSP também está no local a controlar o trânsito que está congestionado.