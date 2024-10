Redução dos serviços de saúde em Santana e Porto Moniz denunciada por Paulo Alves

O deputado Paulo Alves (JPP) abriu a sessão plenária desta quarta-feira com uma intervenção em que denunciou que “o resultado da reabertura das urgências de Santana e Porto Moniz durante 24 horas, medida puramente eleitoralista do PSD, não foi o sucesso desejado”. É que “com a reabertura das urgências durante a noite, os médicos que fazem serviço de urgência durante a noite não prestam consultas de medicina geral e familiar no dia seguinte, o que resulta em cancelamento e adiamento de consultas”.

O mesmo parlamentar alertou que esta situação prejudica “pessoas idosas, doentes, que vêem regulamente as suas consultas adiadas”. Prevendo que os representantes do PSD digam que esta situação é mentira, Paulo Alves recomendou que se fale com as populações de freguesias como Achadas da Cruz, Ribeira da Janela, Santa, Seixal e São Roque do Faial. “Esta questão, que é preocupação dos autarcas locais, já foi reportada ao Serviço Regional de Saúde, mas continua na mesma”, completou.