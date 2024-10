Supertaça da Madeira no Porto Moniz marca no regresso do voleibol regional

O voleibol regional regressa este domingo com a realização da 11.ª edição da Supertaça da Madeira 2024/2025.

A competição este ano realizar-se-á no Pavilhão do Porto Moniz, com o objectivo de descentralizar os jogos da modalidade e promover a mesma junto de outros concelhos.

Edgar Garrido, presidente da Associação de Voleibol da Madeira, diz que o “objectivo do agendamento da Supertaça da Madeira para o Porto Moniz foi o de descentralizar a nossa competição, promover o voleibol e possibilitar à população local poder assistir in loco a uma modalidade que é pouco praticada no Concelho. A edição da Supertaça da Madeira da época anterior também teve o mesmo princípio, tendo-se realizado no concelho da Ponta do Sol."

A final da Supertaça da Madeira, nos Seniores Femininos, tem início às 15 horas, no Pavilhão do Porto Moniz, e será disputada entre a AD Machico, Campeão Regional da época 2023/2024, e o CE Levada, vencedor da Taça A.V.M. 2023/2024. A equipa da AD Machico é orientada pelo treinador Rui Vitor e a equipa do CE Levada conta com Ricardo Silva no comando da equipa técnica.

A final da Supertaça da Madeira, nos Seniores Masculinos, está agendada para as 17 horas, também no Pavilhão do Porto Moniz e irá ser disputada entre o CS Marítimo, vencedor do Campeonato Regional da Madeira e da Taça A.V.M. na época 2023/2024, e a ARCA d’Ajuda, qualificou-se para a prova uma vez que foi o terceiro classificado nessas duas competições e devido ao CF Carvalheiro, finalista vencido da Taça A.V.M. da época passada, não ter reunido as condições para garantir a sua participação na prova.

O CS Marítimo conta com Jorge Caldeira na liderança da equipa técnica e a equipa da ARCA d’Ajuda é orientado pelo jogador Miguel Sá.

As cerimónias de entregas dos prémios ocorrerão após o final de cada partida. Os jogos são de livre acesso ao público.

Historial da Supertaça da Madeira:

1.ª edição : 2014/2015

Feminino: CE Levada vs CS Madeira

Vencedor: CE Levada

Masculino: CS Marítimo vs ACD São João

Vencedor: CS Marítimo

2.ª edição : 2015/2016

Feminino: CS Madeira vs CS Marítimo

Vencedor: CS Madeira

Masculino: CS Marítimo vs CF Carvalheiro

Vencedor: CS Marítimo

3.ª edição : 2016/2017

Feminino: CS Madeira vs CS Marítimo

Vencedor: CS Madeira

Masculino: CS Marítimo vs ARCA d’Ajuda

Vencedor: CS Marítimo

4.ª edição : 2017/2018

Feminino: CS Madeira vs CS Marítimo

Vencedor: CS Madeira

Masculino: CS Marítimo vs ARCA d’Ajuda

Vencedor: CS Marítimo

5.ª edição : 2018/2019

Masculino: CS Marítimo vs ARCA d’Ajuda

Vencedor: CS Marítimo

Feminino: CS Madeira vs CS Marítimo

Vencedor: CS Madeira

6.ª edição : 2019/2020

Masculino: ADRAP vs ARCA d’Ajuda

Vencedor: ADRAP

Feminino: CS Madeira vs ACD São João

Vencedor: CS Madeira

7.ª edição : 2020/2021

Feminino: CE Levada vs CS Marítimo

Vencedor: CE Levada

Masculino: ADRAP vs CS Marítimo

Vencedor: CS Marítimo

8.ª edição : 2021/2022

Masculino: CS Marítimo vs CF Carvalheiro

Vencedor: CS Marítimo

Feminino: CE Levada vs CS Madeira

Vencedor: CS Madeira

9.ª edição : 2022/2023

Feminino: CE Levada vs CS Madeira

Vencedor: CS Madeira

Masculino: CS Marítimo vs CDEBS Santa Cruz

Vencedor: CS Marítimo

10.ª edição : 2023/2024

Feminino: CS Marítimo vs CS Madeira

Vencedor: CS Madeira

Masculino: CS Marítimo vs CF Carvalheiro

Vencedor: CS Marítimo

11.ª edição : 2024/2025

Feminino: AD Machico vs CE Levada - 6 de Outubro - 15:00 - Pav. Porto Moniz

Masculino: CS Marítimo vs ARCA d’Ajuda - 6 de Outubro - 17:00 - Pav. Porto Moniz