Agitação marítima coloca costa Norte da Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo

As previsões do tempo para esta quarta-feira apontam para céu geralmente muito nublado, com boas abertas durante a tarde.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, mais prováveis nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Oeste, por veze forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira.

Está prevista uma pequena subida da temperatura. São esperadas máximas de 30ºC na Madeira e 27ºC no Porto Santo. Já as mínimas serão de 24 e 22ºC, respectivamente.

Para o Funchal, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, com boas abertas durante a tarde. Há a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca. O vento será, em geral, fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante Oeste.

No mar, na costa Norte, são esperadas ondas de Noroeste com dois a três metros, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 metros a partir do início da manhã. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste, com um a dois metros.

Esta situação já levou o IPMA a colocar a costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso amarelo para a agitação marítima, a partir do meio-dia e até à meia-noite (00 horas de amanhã).

A Capitania do Porto do Funchal emitiu, ontem, recomendações à população, nomeadamente no que toca ao reforço das amarrações das embarcações e ao evitar actividades junto à orla marítima.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.