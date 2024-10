Primeira loja Opticenter na Madeira abriu hoje já com a segunda no horizonte

A primeira loja Opticenter, especializada em óculos de vista e de sol, com "preços acessíveis, abriu hoje no Centro Comercial Marina Shopping, aquela que é a primeira aposta desta marca adquirida há 3 anos pelo Grupo Alberto Oculista na Região Autónoma da Madeira. O CEO da empresa, Miguel Caires, garantiu ao DIÁRIO que a segunda loja já vem logo aí, até final do ano em curso.

À porta, virada para a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, cerca de meia centena de clientes não quiseram perder a oportunidade da oferta de abertura, um par de óculos monofocais aos primeiros. No interior estava tudo preparado, com optometristas e técnicos de ótica especializados, assim como os laboratórios técnicos e centros de exame equipados com a mais recente tecnologia, como é possível ver nas fotos.

Há mais de 20 anos no mercado nacional e com dezenas de lojas em Portugal, a Opticenter tem continuado a expandir a sua área de actuação, chegando agora à Madeira, sendo que esta posiciona a sua estratégia no mercado português pela sua "especialização, oferta diferenciada e democratizada, proporcionado ao cliente uma experiência de compra sem complicações e numa filosofia 'smart cost'", num "processo simples e transparente" na escolha de novos óculos. "Por isso, as lentes de longe ou perto estão incluídas nos preços das armações", salienta Miguel Caires como grande factor diferenciador da marca.

A Opticenter "é uma marca que nós adquirimos há 3 anos, uma marca com uma rede à data de 23 lojas e hoje está a abrir a 40.ª loja", salienta. "A nossa missão, tendo em conta o sucesso que a marca teve durante esses 20 anos, era acrescentar algo novo ao portfólio de marcas do Grupo Alberto Oculista. A nossa missão foca-se muito na relação qualidade preço, nós temos preços imbatíveis que começam desde 25 euros, a armação mais lentes incluídas, portanto muito competitivo a nível de preço e com uma qualidade de marcas próprias, um conjunto de marcas próprias que oferecem uma qualidade muito acima da média do mercado", realça o empresário.

Portanto, "temos todos os pergaminhos" e "o trajecto que a marca tem feito a nível nacional é, de certa forma, um reflexo da nossa confiança e daquilo que acreditamos que esta marca também na Madeira poderá fazer, não tenho dúvidas de que os madeirenses vão achar muito interessante o posicionamento da marca, o modelo de negócio da marca e tudo aquilo que tem para oferecer aos madeirenses", reforça.

Garantindo que a Alberto Oculista ainda está em processo de expansão, Miguel Caires não quis levantar o véu sobre onde irá ficar a segunda loja Opticenter na Madeira, sendo que esta primeira fica num centro comercial que já teve melhores dias, mas tem um projecto que acredita irá revitalizar o espaço situado mesmo no centro do Funchal.

"Há uma grande expectativa naquilo que será o futuro do Marina Shopping, pois estamos aqui a ver mudanças consideráveis e esta aposta também vem um pouco nessa medida em que vamos ter um Marina Shopping revigorado completamente", afiança. "E acredito que os novos proprietários estão a desenvolver um projeto para que assim seja, para que isso aconteça e, neste caso, já tem um Opticenter que, no fundo, ocupa uma grande parte da fachada do centro comercial para enriquecer o portfólio de marcas que o Shopping poderá vir a oferecer no futuro próximo. Acredito que no próximo ano já tenhamos o Marina Shopping completamente revigorado", afirma.

"Já abrimos em Lisboa, já temos 4 lojas em Lisboa, já abrimos no Algarve, temos uma loja que vamos abrir e um segundo no início do próximo ano ou até o início do próximo ano e a ideia continua a ser essa, fazer expandir esta marca também, fazê-la uma marca nacional, tal como a Alberto Oculista já é", relembrando que a internacionalização também está a ser feita, com tempo e sem pressas, depois da abertura de um espaço em Madrid, Espanha, e outro em São Paulo, Brasil. Mas também tem apostado na área de distribuição.

A verdade é que o foco principal passa pela "consolidação nacional" das duas principais marcas, "que ainda está por acontecer" e, portanto, "ainda estamos numa fase de expansão e não queremos desfocar desse projeto para olhar para a internacionalização, estamos a trabalhar nos dois patamares com um sentido de prioridade muito bem definido. Para nós, a consolidação nacional é a prioridade, mas estamos a dar passos muito concretos e estamos convictos de que esses passos irão ao encontro daquilo que é o projeto, daquilo que é o 'business plan' que temos projetado. Portanto, estamos muito satisfeitos, temos muito trabalho, muito pouco tempo para descansar, mas muito felizes também", conclui.