De escola industrial a secundária 'Francisco Franco' assinala 135 anos

A Escola Secundária Francisco Franco assinala esta quarta-feira o ‘Dia da Escola’, fazendo-o coincidir com dia do nascimento do seu patrono, o escultor madeirense Francisco Franco [de Sousa], nascido a 9 de Outubro de 1885, quatro anos antes da criação da escola, em 1889.

O momento está agendado para as 10h30 e contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. A ocasião será aproveitada para homenagear os funcionários não docentes e os professores que se aposentaram no último ano, bem como distinguir os alunos cujo desempenho no ano lectivo anterior foi considerado muito bom, com média final igual ou superior a 17 valores.

Ao DIÁRIO, o actual presidente do Conselho Executivo deu conta de que serão 17 os funcionários e professores homenageados e 259 os alunos premiados, que no ano passado frequentavam o 10.º e o 11.º anos de escolaridade. Os alunos do 12.º ano já foram distinguidos em Junho último. Serão, também, incluídos nesta distinção os alunos dos Cursos de Educação e Formação (CEF) e do ensino profissional.

Vão ser distinguidos 259 alunos que obtiveram médias de 17 ou mais valores. , Foto Arquivo

António Pires enfatiza os desafios que diariamente se colocam na gestão de um escola com a dimensão da ‘Francisco Franco’, mas, ao mesmo tempo, deixa algumas notas em relação aos resultados alcançados com a componente académica e com as “actividades que se fazem fora da sala de aula”.

Neste âmbito destaca o enriquecimento formativo conseguido com os vários projectos e clubes extra-curriculares, nomeadamente nas áreas do voluntariado, da formação cívica e política e da sustentabilidade. Juntando ao bom desempenho académico a estes complementos, entende António Pires que desta escola saem alunos “mais bem formados e mais bem preparados para os desafios do ensino superior ou do mundo laboral”.

Quanto aos resultados académicos, o presidente do Conselho Directivo destaca que os “excelentes resultados” alcançados ao longo do ano têm sido reflectidos “no desempenho nos exames nacionais”. A esse respeito diz que “a percentagem de alunos que integram os quadros de honra da escola é muito próxima da percentagem de provas de exames nacionais onde os alunos da ‘Francisco Franco’ conseguem mais do que 17 valores”.

António Pires, presidente do Conselho Executivo da escola. , Foto Arquivo

Aquele responsável concretiza: “cerca de metade das provas foram classificadas entre 14 e 20 valores e cerca de 22% dos alunos tiveram entre 17 e 20 valores. Entre os 19 e os 20 valores tivemos 63 alunos e 24 alcançaram 20 valores”, reforça, acrescentando que estes resultados permitem aos alunos “entrar nos cursos que pretendem”. “Na ‘Francisco Franco’ cerca de 2/3 dos alunos entra na primeira opção”, nota António Pires.

Esta estabelecimento, que actualmente é o maior da Região, mas também um dos maiores do País, com 2.100 alunos, 277 professores e 88 funcionários não docentes, nem sempre teve a actual designação. Na verdade, ao longo dos seus 135 anos de existência, várias foram as valências da escola, quantos os nomes que lhe foram atribuídos. Já se designou de Escola Josefa d’Óbidos, Escola de Desenho Industrial do Funchal, Escola Industrial e Comercial António Augusto de Aguiar, Escola Industrial e Comercial do Funchal, e, depois de 1976, Escola Secundária Francisco Franco. Ao longo do tempo evidenciou sempre o pendor pelo ensino técnico.

A história deste estabelecimento de ensino funde-se, de certa forma, com a história do ensino na Madeira, sobretudo durante o Estado Novo e no pós 25 de Abril. Antes de ocupar o actual edifício na Rua João de Deus, construído de raiz para esse fim e inaugurado em Outubro de 1958, esta escola passou quatro edifícios arrendados na Rua de Santa Maria (1889-1891), no Palácio de São Pedro (1891-1896), na Rua de João Tavira (1896-1938) e na Rua das Hortas/Travessa do Nogueira (1938-1958).

