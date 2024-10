Apanha 19 anos de prisão por matar mulher a tiro na Meia Légua

Ernesto Pestana, o homem que matou a tiro a sua companheira na noite de 21 de Maio de 2023, no quarto da casa em que ambos viviam, no sítio da Meia Légua (Ribeira Brava), foi condenado a 19 anos de prisão. A decisão do colectivo de juízas presidido por Teresa de Sousa foi conhecida ao início desta tarde, no tribunal do Funchal (Edifício 2000).

No início do julgamento, a 25 de Junho passado, o levadeiro de 51 anos admitiu que disparou sobre Délia Gouveia, mas disse que não tinha intenções de a matar. “Eu, naquela coisa do momento, encostei a arma debaixo do pescoço dela. Mas nunca tive intenções de disparar a arma. Só me lembro do disparo. Não me lembro de puxar o gatilho. Fui eu. Era só para a assustar. Quando a arma disparou eu fiquei em pânico”, descreveu Ernesto Pestana, que disse ter ligado depois à filha, a quem anunciou que acabara de matar a companheira e pediu para esta chamar a polícia.

Já a 4 de Setembro, aquando das alegações finais, o arguido, que se encontra em prisão preventiva, pediu desculpas à família da vítima pelo crime cometido. O casal tinha graves problemas com o álcool, o que originava discussões.