CDU pede passe a 20 euros para toda a Região

Foi numa acção de contacto com os utilizadores do transporte público, que a CDU defendeu, ontem, 20 euros como valor máximo para o passe em toda a Região. Ao mesmo tempo, reivindicaram o reforço da rede de transporte público e adequação dos horários das carreiras às necessidades dos utentes em particular dos que trabalham

Foi junto às paragens de autocarro da Avenida do Mar que Ricardo Lume menifestou a sua posição. "Na Madeira as despesas com os transportes continuam a representar um peso grande no orçamento familiar. Um passe social de transporte público para um trabalhador custa em média 4% do salário mínimo, um custo que para muitos trabalhadores é elevado, e em algumas situações a rede de transporte público e a regularidade das carreiras não dá resposta às necessidades de quem trabalha", vincou o comunista.

A CDU defende que após ter sido implementada a gratuitidade do transporte público para idosos e jovens estudantes é fundamental reduzir o preço do passe social para os trabalhadores e outros utentes, exigimos que na Região Autónoma da Madeira, nenhum utente de transporte público pague pelo passe Rodoviário mais de 20 euros para se deslocar para qualquer parte da ilha. Ricardo Lume, CDU

Vincou, ainda, que "o Governo da República aprovou uma medida que garante um passe no valor de 20 euros que permite a um cidadão deslocar-se para qualquer ponto de Portugal continental através de transporte público", nomeadamente o comboio. Por isso, entender ser de maior justiça que uma medida idêntica seja implementada na Região.

"Não somos portugueses de segunda categoria, se é possível deslocar-se através de transporte público com um passe de valor máximo de 20 euros para qualquer parte de Portugal Continental, então na Região Autónoma da Madeira temos de ter o mesmo direito, tendo em conta as especificidades da Região através do transporte público rodoviário", sustentou.