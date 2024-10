Grupo Vipa garante gestão do parque de estacionamento coberto de Santana

Grupo Vipa vai garantir a gestão do parque de estacionamento coberto de Santana, tendo sido o vencedor da hasta pública organizada pelo Governo Regional da Madeira. O estacionamento, localizado na praça de Santana, conta com uma contrapartida financeira para o Governo Regional de 7.050 euros mensais, com o contrato a ter uma duração inicial de 10 anos, com a opção de renovação por mais 5 anos, o que pode elevar o valor total do negócio a mais de 1,2 milhões de euros.

Um comunicado enviado pela grupo liderado por Pedro Paixão refere que o parque coberto, com capacidade para 45 lugares, inclui "o dois espaços reservados a pessoas com mobilidade reduzida, será gerido por uma empresa do grupo, a Futurimbatível, Lda., que ficará responsável pela sua manutenção, operação e modernização".

Pedro Paixão sublinha que “esta concessão reforça o compromisso do Grupo Vipa em diversificar as suas áreas de actuação, expandindo-se não apenas no sector da mobilidade, mas também na modernização de infraestruturas, com um forte compromisso na eficiência e inovação".

O parque funcionará todos os dias entre as 7h00 e as 23h00, encerrando apenas nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, e contará com um sistema avançado de gestão de estacionamento, podendo os pagamentos ser efectuados através de sistemas automáticos que aceitam moedas, notas e cartões de crédito e débito. Além disso, a empresa implementará uma série de soluções para optimizar a segurança e o acesso, através da instalação de sistemas de segurança de última geração, como videovigilância, detecção de incêndios, alarme de intrusão e iluminação adequada, por forma a garantir que todos os utilizadores possam usufruir de uma experiência segura, eficiente e confortável.

"O Grupo Vipa compromete-se a colocar o parque em funcionamento o mais rapidamente possível, respeitando o prazo estipulado pelo Governo Regional, i.e., de 90 dias após a assinatura do contrato", refere o comunicado.

"Estamos empenhados em garantir que o parque esteja totalmente operacional dentro do prazo estabelecido, para servir da melhor forma a comunidade de Santana e os seus visitantes”, conclui Laura Paixão, administradora da Futurimbatível, Lda

Vipa expande-se no sector energético

O Grupo Vipa está a concluir mais um investimento estratégico, desta vez no sector energético. A Vipa Energia - Ecologia, Renováveis e Mar, instalou recentemente, na Zona Franca Industrial da Madeira, uma unidade de produção de energia fotovoltaica, com uma potência instalada de 250 kW. Atualmente, a empresa tem estabelecida uma Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC), fornecendo a energia excedentária produzida à Rede Eléctrica de Serviço Público da Região Autónoma da Madeira (RESPM).

Em curso está também a preparação do processo de licenciamento da unidade de produção para Auto Consumo Colectivo (ACC), uma solução que permitirá beneficiar não só as operações do Grupo, como também de outras empresas e instalações na área envolvente.

Este projecto representa um investimento de 314 000,00 €, parcialmente financiado peloPlano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Apoio à Descarbonização da Indústria. Pedro Paixão destaca que "com este projeto, o Grupo Vipa demonstra e reforça o seu compromisso com a transição energética, sustentabilidade e inovação, apostando em soluções que contribuem para a eficiência energética e a redução da pegada ecológica.