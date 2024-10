Cruzeiro directo do Funchal a Canárias

A Intertours propõe-lhe explorar as ilhas Canárias num cruzeiro a bordo do ‘MSC Opera’ de Novembro até Março de 2025.

Com partidas à Quinta ou Sexta-feira do Funchal, poderá escolher a sua viagem com duração de 9, 8, 7 ou 6 noites para percorrer este arquipélago de uma maneira diferente.

O itinerário deste cruzeiro, dependendo do número de noites escolhido, passará por Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera e Lanzarote.

As estadias nos portos permitirão desfrutar das excursões disponíveis e ficar a conhecer o que cada ilha tem para oferecer: do Parque Nacional do Teide, lar do vulcão mais alto da Espanha, em Tenerife, às Dunas de Maspalomas e a vibrante capital, Las Palmas ou às paisagens vulcânicas do Parque Nacional de Timanfaya, em Lanzarote.

Os valores começam a partir de 674€ por pessoa em cabine dupla, incluindo cruzeiro de 6 noites em regime de pensão completa com buffet gourmet aberto das 06h00 às 02h00, espectáculos teatrais ao estilo da Broadway e West End, entretenimento para toda a família, ginásio totalmente equipado e piscinas, taxas portuárias e de hotelaria e Seguro Basic.

Não estão incluídas as despesas de reserva, pacote de bebidas, excursões, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours: Intertours Travel Consulting – 291 208 920 ou [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

Fotos: GranCanaria_Foto de Sergiu Lacob; MSCOPERA_CostaCruzeiros; Tenerife_Foto de Quimi Font na Unsplash; Fuerteventura_Foto de Axel Antas-Bergkvist na Unsplash.