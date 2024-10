São muitos os fiéis que, a esta hora, enchem as ruas da vila de Machico, quando se assinalam as celebrações em honra do Senhor dos Milagres. As muitas velas acessas são sinónimo de devoção e do pagamento de promessas, agradecendo as graças concedidas.

A missa que decorrerá após a procissão será presidida por D. Nuno Brás, bispo do Funchal.