Caos volta a instalar-se em alguns serviços públicos de saúde da Região

Têm sido recorrentes as falhas no sistema informático do Serviço de Saúde da Região (SESARAM), nomeadamente no Sistema Electrónico de Informação de Saúde da Região Autónoma da Madeira, mais conhecido por Atrium.

Hoje, o problema voltou a condicionar fortemente o atendimento dos doentes/utentes, com consequentes constrangimentos na produtividade dos diferentes serviços. Muitos médicos têm demonstrado a sua insatisfação perante a ineficácia das soluções apontadas e reclamam maior atenção da tutela ao problema.

Ao DIÁRIO chegaram várias reclamações, tanto de profissionais de saúde, como de utentes, dando conta da demora no atendimento ou na dificuldade em aceder aos processos clínicos e a informação do doente fundamental para a prestação dos cuidados adequados.

O DIÁRIO já questionou o SESARAM sobre o sucedido e aguarda as explicações da parte daquela empresa pública.