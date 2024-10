Saiba os cuidados a ter em caso de gripe

Com a chegada do Outono é importante estar atento aos sintomas da gripe, de forma a evitar problemas mais sérios. Trata-se de uma doença infecciosa do aparelho respiratório, altamente contagiosa, causada pelo vírus influenza.

Eis as recomendações de Carlos Palos, médico internista e intensivista e coordenador da Comissão Nacional de Prevenção, Controlo de Infecção e Resistência aos Antimicrobianos do Grupo Luz Saúde.

Quais são as principais medidas para prevenir a gripe?

Vacinação: A vacina da gripe é a principal medida de prevenção, visando proteger os grupos mais vulneráveis da doença e suas complicações.

É fortemente recomendada a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos; doentes crónicos e imunodeprimidos (a partir dos 6 meses); grávidas; profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados.

A vacinação inicia-se em Outubro e deve ser feita preferencialmente até ao fim do ano, embora possa ser administrada durante todo o Outono e Inverno.

Os vírus da gripe estão em constante alteração, pelo que a imunidade transmitida pela vacina não é duradoura, sendo por isso necessário repetir a vacinação todos os anos.

Outras medidas de prevenção

Lave bem as mãos após frequentar locais públicos;

Em época de gripe, evite frequentar ambientes muito povoados e serviços de urgência, aos quais só deve recorrer quando absolutamente necessário;

Um estilo de vida saudável e uma alimentação rica em vitaminas são também uma grande ajuda na prevenção da gripe.

Sintomas de gripe

Os sintomas de gripe mais comuns são febre; tosse; nariz entupido e a pingar; sensação de ardor na garganta; dores de cabeça e no corpo; mal-estar geral e arrepios.

As crianças podem também apresentar outros sintomas como:

Náuseas

Vómitos

Diarreia

Os sintomas de gripe e de constipação (resfriado) são semelhantes. No entanto, na gripe, as queixas são mais intensas. Ou seja, a febre é mais elevada e aumenta mais rapidamente e as dores musculares são mais fortes.

Quanto tempo dura a gripe?

Após o contágio, o período de incubação da gripe varia entre 48 e 72 horas. Normalmente, a gripe ou uma constipação passam ao fim de cinco dias, sem qualquer complicação.

Como se trata a gripe?

A gripe não é causada por bactérias, por isso os antibióticos não estão indicados no seu tratamento. Se estes forem utilizados, será sempre por indicação médica e para as situações complicadas. A febre, dores de cabeça e dores musculares podem ser controladas com antipiréticos, como paracetamol ou ibuprofeno.

É muito importante repousar e ingerir líquidos para evitar a desidratação, principalmente quando há febre alta. A tosse seca pode ser tratada com um antitússico (xarope ou pastilhas) enquanto a tosse com expetoração deve tratada com um xarope expectorante.

Tratamento nas crianças

A criança deve ser mantida em casa, no maior repouso possível e com medicação para a febre (paracetamol) em dose adequada à sua idade. Deve dar-lhe líquidos com frequência e colocar soro fisiológico no nariz. Aerossóis, gotas nasais, xaropes anti-histamínicos e medicamentos antivirais só devem ser utilizados sob orientação médica.

Os espaços onde as crianças doentes estiverem devem ser cuidadosamente arejados.

As crianças com menos de dois anos podem ter necessidade de tratamento hospitalar por complicações graves da gripe como pneumonia; desidratação; sinusite e otite.

Se tiver sintomas de gripe ou constipação evite sair de casa; não espirre nem tussa para as mãos, faça-o para os braços, junto dos cotovelos; utilize lenços de papel; lave sempre as mãos depois de tossir, espirrar ou assoar-se.