'Francisco Franco' homenageia 17 professores e funcionários no Dia da Escola

A Escola Secundária de Francisco Franco vai homenagear 17 professores e funcionários, entretanto aposentados, na cerimónia de comemoração do Dia da Escola, que se realiza no dia 9 de Outubro, pelas 10h30, no Pavilhão Gimnodesportivo.

A cerimónia, de acordo com a escola, será presidida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A programação conta ainda com a entrega de 258 diplomas de honra e de excelência a alunos que de destacaram pelo seu aproveitamento escolar no último ano lectivo.