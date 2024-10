Rastreios da Retinopatia Diabética e de Saúde Visual chegam ao Porto Santo

Os Rastreios da Retinopatia Diabética e Saúde Visual Infantil, promovidos pelo SESARAM, vão decorrer na ilha do Porto Santo, na semana de 14 a 18 de Outubro. Ambos são realizados por técnicos especializados de ortóptica e devem chegar a mais de 600 pessoas.

No caso do Rastreio da Retinopatia Diabética é destinado à população a partir dos 12 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus, consistindo este na realização de um exame à retina, denominado de retinografia. Neste caso, deverão ser convocadas 596 para comparecer.

Já o Rastreio de Saúde Visual Infantil deve chegar a 29 crianças, que tenham ou venham a completar os 4 anos em 2024, que não tenham já seguimento no Hospital Dr. Nélio Mendonça ou óculos prescritos. "Trata-se de um rastreio que permitirá identificar os casos de erros refrativos e ambliopia atempadamente e em larga escala na RAM, bem como, possibilitar o diagnóstico e o tratamento atempado", explica nota à imprensa.