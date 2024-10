Diocese do Funchal assinala centenário de D. Francisco Santana

Na próxima sexta-feira, dia 11 de Outubro, a Diocese do Funchal irá comemorar os 100 Anos do nascimento de um dos seus bispos, D. Francisco Santana.

“Neste mesmo ano de 2024 foi celebrado os 50 anos da sua ordenação episcopal como bispo do Funchal”, lê-se na nota à imprensa.

O ‘programa’ inclui uma missa em sufrágio de D. Francisco Santana na catedral do Funchal, às 17h30, presidida pelo Sr. Bispo D. Nuno Brás. Em seguida haverá no Museu de Arte Sacra do Funchal, às 19 horas, uma mesa-redonda com alguns oradores que conheceram o Bispo D. Francisco: Dr. Alberto João Jardim; Dr. João Henriques Silva e o Cónego João Francisco Dias, como o único sacerdote por ele ordenado durante o seu episcopado no Funchal.