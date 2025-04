A falta que a Estomatologia faz à Madeira

A Estomatologia é uma especialidade médico-cirúrgica dedicada ao diagnóstico e tratamento das doenças da cabeça e pescoço, com particular enfoque na cavidade oral, glândulas salivares e maxilares.

Os médicos Estomatologistas, formados em faculdades de Medicina (e não de Medicina Dentária – um pormenor que importa sempre sublinhar…), são os profissionais indicados para lidar com os casos mais complexos que requerem acompanhamento hospitalar e intervenção multidisciplinar.

Ao longo da sua formação, o Estomatologista adquire competências para tratar doenças malignas e pré-malignas da cavidade oral, disfunções da articulação temporomandibular (a articulação que nos permite abrir e fechar a boca), traumatismos do terço inferior da face, patologias das glândulas salivares – como a sialolitíase (formação de cálculos salivares) – ou malformações orofaciais, entre muitas outras situações clínicas.

Durante anos, a Estomatologia fez parte do Serviço Regional de Saúde. Contudo, com a aposentação do último Estomatologista em funções, o Dr. José Carlos Matos, há cerca de três ou quatro anos, a especialidade foi extinta na Região. Desde então, a resposta hospitalar passou a ser assegurada por dentistas, cujo trabalho é vocacionado para as doenças mais simples da cavidade oral.

Os dentistas desempenham um papel fundamental, atenção! A prevenção e tratamento de cáries, doenças periodontais e na promoção de uma boa saúde oral é importantíssima para a saúde global, o bem-estar psicológico, a função mastigatória e até a comunicação. Mas a saúde oral não se resume aos dentes. E é precisamente aqui que a Estomatologia se torna indispensável.

Nos casos mais complexos, é necessária uma equipa médica com formação especializada, capaz de fazer diagnósticos diferenciados e de traçar planos de tratamento médico-cirúrgicos adequados. A reintrodução da Estomatologia no Serviço Regional de Saúde permitiria, assim, uma resposta integral aos problemas de saúde oral dos madeirenses e portossantenses - dos mais simples aos mais exigentes.

Importa destacar que a Madeira é, atualmente, a única região de Portugal onde não existe serviço de Estomatologia. Até os Açores dispõem desta especialidade, com atendimento em serviço de urgência!

Neste contexto, é com particular orgulho que a Comissão Nacional de Internos de Estomatologia, em parceria com a Associação de Médicos Estomatologistas Portugueses, escolheu a Madeira para acolher o VIII Encontro Nacional de Internos de Estomatologia, nos dias 29 e 30 de Maio. Este evento, que conta com o apoio do Governo Regional da Madeira e da Ordem dos Médicos - Secção Regional do Funchal, trará à ilha um intenso programa de partilha de conhecimento. Serão abordados temas como o trauma maxilar, o cancro oral e as malformações orofaciais, entre outros tópicos relevantes. Inscrições em www.estomatologia.org

Com a construção de novas infraestruturas de saúde, a Região terá, em breve, capacidade para acolher novas especialidades e responder de forma mais eficaz às necessidades da sua população. A criação de um serviço de Estomatologia hospitalar, preparado para tratar situações graves e complexas, deve ser, por isso, uma prioridade.

Porque os madeirenses merecem cuidados de saúde de excelência – em todas as áreas.