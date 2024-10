Clubes voltam a não comparecer na segunda jornada da Liga de basquetebol

Os clubes da Liga portuguesa de basquetebol decidiram não comparecer nos jogos da segunda jornada, devido às dificuldades na inscrição de jogadores estrangeiros, que já motivaram o adiamento da ronda inaugural, anunciaram hoje os emblemas participantes na competição.

"Os 12 clubes decidiram que não vão comparecer a nenhum dos seis jogos da segunda jornada da Liga masculina, com o consequente reagendamento para data a acordar", informam os emblemas que disputam o principal escalão do basquetebol nacional, em comunicado conjunto.

A decisão surge em resposta à ausência de "desenvolvimento nas conversações com as autoridades competentes acerca das inúmeras dificuldades de índole prática com que diariamente se deparam os clubes na inscrição dos seus atletas estrangeiros (em particular, oriundos dos Estados Unidos da América)".

Os 12 participantes da Liga masculina, que apelaram às autoridades para "o contexto particular do basquetebol", consideram que "continuam a não estar reunidas as condições mínimas que assegurem uma competição justa entre todos".

Esta reação deve-se à renovada Lei da Imigração, que foi aprovada em 03 de junho e obriga os clubes a terem os documentos dos jogadores estrangeiros regularizados, autorização de residência e contrato de trabalho dos atletas.

Os emblemas da Liga pediram "consistência e coerência de procedimentos e cumprimentos dos prazos estabelecidos em protocolo", assinado pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), com vista à agilização de procedimentos para a concessão de autorização de residência a atletas e treinadores profissionais e consequente inscrição nas Ligas masculina e feminina.

O incumprimento de algumas condições definidas no protocolo, como o prazo máximo de dois dias de resposta aos processos por parte da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), e a necessidade de submissão de um certificado de registo criminal - que nos Estados Unidos tem prazo de entrega previsto entre quatro a seis semanas -- estão na base da insatisfação dos clubes.

"Naturalmente, esperam os clubes que a situação seja rapidamente resolvida, para que a terceira jornada decorra conforme previsto", indica o comunicado conjunto dos emblemas da divisão principal.