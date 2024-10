Aviso amarelo para agitação marítima até à meia-noite de quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa Norte da ilha da Madeira e toda a ilha do Porto Santo sob aviso amarelo entre as 12 horas desta quarta-feira e as 00 horas de amanhã, quinta-feira, devido à agitação marítima forte.

De acordo com o IPMA, são esperadas ondas de 4 a 4,5 metros.

A Capitania do Porto do Funchal já recomendou que fosse reforçada a amarração e que fosse mantida uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas. Devem ser evitados os passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda.

A par disso, não deverá ser praticada a pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.