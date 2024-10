4Litro sobem ao palco com "Não consigo ser corrupto"

A Associação Cultural 4Litro vai subir ao palco do auditório do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, para apresentar, amanhã, a partir das 21 horas, a peça de comédia "Não consigo ser corrupto".

"O Faustino é político, todos os políticos são corruptos, logo, o Faustino é corrupto, silogismo válido", diz a sinopse enviada pela organização do Festival Avesso, na qual esta apresentação dos reconhecidos humoristas está inserida.

"Quer dizer... podia ser, mas...não, não podemos dizer que o Faustino seja corrupto...quer dizer... Ele quer, ele tenta, ele luta por tal... mas não consegue ser corrupto. não pela sua vontade, mas porque ninguém o corrompe"... Sem palavras.

"Reúnem-se as tropas, faz-se um brainstorming, é tempo de mudança, é tempo de não perder mais tempo. Mas o que mudar? Conseguirá Faustino apagar o que toda a vida foi uma premissa? Ou melhor, conseguir Faustino tornar o silogismo... válido?". Questões que só conseguirá saber se for ver a peça.