'Sabores no Museu' revelam Sopa de Trigo no Museu Etnográfico da Madeira

O Museu Etnográfico da Madeira recebe, no dia 16 de Outubro, pelas 11 horas, a quarta edição da iniciativa do 'Sabores no Museu'. Desta feita, a 'Biqueira', Sandra Cardoso, vai orientar uma oficina de culinária tradicional dedicada à Sopa de Trigo, depois de uma visita guiada a este museu.

A oficina conta com a exibição de um pequeno filme, sobre o prato a ser confeccionado, contextualizando-o, culturalmente, seguindo-se de uma prova, neste caso, da tradicional “sopa de trigo”.

O 'Sabores no Museu' é um projeto turístico-cultural, promovido pelo MEM em parceria com a Associação Atremar a Ilha, pode ser definido como uma experiência gastronómica, aliada à exploração museológica da cultura popular da Região. Pretende valorizar e dar a conhecer as coleções do museu e a gastronomia tradicional genuína, procurando preservar testemunhos do nosso património cultural material e imaterial, que nos identificam e distinguem, culturalmente.

O projecto conta com o apoio da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através de um protocolo de cooperação e desenvolvimento cultural, estabelecido com aquela associação cultural. As oficinas acontecem na terceira semana de cada mês, entre os meses de Julho e Novembro deste ano.

A sopa de trigo, de acordo com os responsáveis da Associação Cultural Atremar a Ilha, "está ligada às suas raízes e aos hábitos alimentares das gentes da sua terra, a Camacha e no trabalho de recolha que temos desenvolvido, junto da população da ilha, na nossa passagem pelo concelho de Santana, tive a oportunidade de aprender mais, através da partilha da experiência e sabedoria da senhora Ana Gouveia, de 85 anos. Nascida e criada naquele concelho, passa a maior parte dos seus dias a fazer as lides da casa e do campo. Trata dos seus animais, galinhas, porco e vaca, e essa é a carne que consome. No ‘lar’ faz a sua comida, e tem sempre uma panelinha, ao lado, para cozer o ‘comer’, para o porco e as galinhas. Os restos da cozinha são todos aproveitados para os bichos. Trabalha sozinha ‘mais Deus’ e sente-se feliz na sua terra, no lugar onde sempre foi acostumada.”

O Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, enaltece este projecto recordando que as três primeiras sessões tiveram grande sucesso e procura por parte da comunidade, esgotando as vagas rapidamente. “Acredito que esta quarta sessão e a próxima, do mês de Novembro, terão um resultado semelhante”, diz. “Com este projecto, o Museu Etnográfico e a Atremar a Ilha estão a levar até às pessoas a nossa gastronomia tradicional, valorizando esta que é uma parte fundamental da nossa identidade e do nosso património cultural”, refere ainda o governante.