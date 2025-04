Papa Francisco faz visita surpresa a basílica em Roma

O papa Francisco, que esteve internado mais de um mês com infeções respiratórias graves, esteve hoje na basílica de Santa Maria Maior, em Roma, para rezar, numa nova visita inesperada, anunciou hoje o Vaticano.

Através do seu canal de divulgação na plataforma Telegram, o Vaticano indicou que o chefe da Igreja Católica "foi à basílica de Santa Maria Maior no início da tarde e, na véspera do domingo de ramos e da semana santa, rezou diante do ícone da virgem Maria".

Francisco, de 88 anos, teve alta do Hospital Gemelli, em Roma, no final de março, após 38 dias de internamento devido a uma infeção respiratória grave, a sua mais longa hospitalização desde que assumiu o pontificado, em 2013.

Nos últimos dias, Francisco tem feito uma série de visitas inesperadas.

A primeira aparição inesperada ocorreu no último domingo, fora da basílica de São Pedro, quando saudou os fiéis, antes de receber o rei Carlos III, de Inglaterra, e a sua mulher, Camila, numa audiência privada, na quarta-feira.

Na quinta-feira, visitou a basílica de São Pedro para analisar os trabalhos e prestar homenagem ao túmulo de Pio X.

"O facto de estar em convalescença não significa que não possa sair", afirmou o Vaticano na sexta-feira.

Apesar da melhoria do estado de saúde, ainda não está decidida a sua participação nas cerimónias religiosas da semana santa, que antecede a Páscoa, uma vez que também dependerá das condições meteorológicas.

A missa do domingo de ramos será presidida pelo cardeal Leonardo Sandri.