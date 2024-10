Marco Paulo pisou quase todos os palcos da Madeira

Marco Paulo, falecido esta madrugada aos 79 anos, esteve variadíssimas vezes na Madeira, a partir da década de 1960, praticamente no arranque da sua carreira musical.

O Arquivo do DIÁRIO guarda um conjunto assinalável de peças, fotografias e até anúncios comerciais sobre as várias passagens do popular cantor pela ilha. Marco Paulo esteve praticamente em todos os concelhos do arquipélago, onde actuou por ocasião dos dias das respectivas localidades ou em festas partidárias e desportivas.

No dia da sua morte recordamos algumas das suas passagens pela Região.

Em Janeiro de 1973, por exemplo, é publicado um anúncio no DIÁRIO sobre a presença do cantor, "pago a peso de ouro", no Circo Itália. Contudo, terá sido no final da década de 1960 que Marco Paulo participou na quermesse do Marítimo, no Almirante Reis e na do Nacional, na extinta Quinta das Angústias, actual Quinta Vigia.

Doze anos depois, já celebrizado por um conjunto de temas que arrebataram recorde de vendas o cantor faz declarações exclusivas ao nosso matutino sobre a sua presença, em breve, na Madeira, em Março de 1985.

Em 1991 dá-se um acontecimento caricato que mete música, política... e o tempo. O PSD, liderado por Alberto João Jardim, realiza a habitual festa anual do partido, no Paul do Mar e Marco Paulo é o artista convidado para actuar perante as centenas de simpatizantes que se deslocam ao planalto. Acontece que o frio e chuva que acabaram por marcar o dia de festa e impedem o cantor, conhecido pelo seu jeito peculiar de mandar o microfone de uma mão para a outra, de actuar. O desânimo foi geral.

Antes disso, Marco Paulo concede uma longa entrevista ao jornalista Luís Calisto, onde revela "que não me choca ouvir Júlio Iglésias" e que pertence aos Beatles "a música mais comercial".

Marco Paulo com Luís Calisto, jornalista do DIÁRIO também já falecido.

A 27 de Junho de 1994 o DIÁRIO dava conta da participação do cantor na discoteca Vespas, durante duas noites.

Dois anos depois, em 1996, o famoso artista cumpre uma promessa e desloca-se à freguesia da Camacha, onde convive com figuras icónicas do folclore madeirense. Nessa época é já uma figura global no panorama televisivo português. Protagonizara, já dois programas.

A 29 de Julho desse mesmo ano e tendo por palco, novamente, a Festa do PSD, já no Chão da Lagoa, Marco Paulo actua para milhares de fãs, em dia de Sol. A sua participação esteve em risco, uma vez que teve de ser operado, nesse mês, a um primeiro problema oncólogico, revelado ao grande público pelo extinto jornal 'A Capital'.

Após mais umas vindas à Madeira e ao Porto Santo, Marco Paulo, que fez questão de esconder a idade até onde pôde, foi um dos artistas que participou numa gala para angariar verbas na sequência do temporal de 20 de Fevereiro de 2010.