Mulheres Socialistas defendem uma Educação centrada no aluno

A Educação será o tema em destaque no próximo ‘Café Socialista’, que se realiza este sábado, 26 de outubro, em Câmara de Lobos.

Partindo da frase do pedagogo brasileiro Rubem Alves "há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas", a iniciativa organizada pelas Mulheres Socialistas da Madeira pretende debater a escola e o sistema educativo, num diálogo multigeracional que visa reflectir sobre como se pode centrar a educação nos alunos.

“É muito importante criarmos espaço para que as crianças e os jovens sejam chamados a enriquecer o processo educativo com as suas opiniões e ideias”, diz Célia Fragoeiro, coordenadora do evento. “Ser cidadã ou cidadão implica estar munido de formação pessoal e social, espírito crítico e responsabilidade. Nesse sentido, é importante que a escola capacite os jovens e as crianças também para o uso das liberdades e garantias que a Constituição Portuguesa lhes confere”, acrescenta a socialista.

A iniciativa, que terá lugar às 15 horas, na pizzaria ‘Má Fama’, em Câmara de Lobos, é aberta ao público e tem como objectivo pensar em como os alunos e os pais podem, através das suas ideias, contribuir para melhorar o sistema educativo.

‘Café Socialista’ é uma iniciativa das Mulheres Socialistas da Madeira que se realiza mensalmente, seguindo uma política de descentralização das actividades. Trata-se de uma conversa informal que reúne militantes, simpatizantes e a comunidade em geral, independentemente da sua idade ou sexo, incentivando-os a pensar em voz alta sobre os mais variados temas.