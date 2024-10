Camões ‘sobe’ hoje ao palco no Funchal

Sobe hoje ao palco do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), no antigo Matadouro, em antestreia, pelas 15 horas, a mais recente produção da Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF). A peça ‘Camões, as armas e os barões assinalados’ resulta de uma adaptação do texto ‘Que farei com este livro?’, de José Saramago.

A dramaturgia e encenação ficou a cargo de António Plácido, que, ao DIÁRIO, revelou que a adaptação se impôs devido à extensão do texto original, que obrigaria a um esforço de prodição “incompotável” para a ATEF.

“O meu trabalho foi apenas fazer alguns cortes na quantidade de personagens que tinha. A resto não mudei nada. A minha preocupação foi manter o rigor histórico de Saramago, foi fazer com que a peça fosse o mais possível parecida com o original”, referiu o encenador, notando que “era um texto muito grande” e, por isso, teve de “cortar algumas personagens menores, digamos assim, e cortar algumas falas”.

Nesta adaptação que vai estar em cena entre 16 a 19 Outubro, no CCIF, e, posteriormente, entre 29 de Janeiro e 1 de Fevereiro do próximo ano, no Cine Teatro de Santo António, a acção centra-se, sobretudo, nas relações pessoais de Luís de Camões e nos esforços que teve de empreender para publicar ‘Os Lusíadas’. É precisamente com o momento da publicação da primeira edição da obra que termina a proposta cénica de António Plácido.

O encenador procurou respeitar a estrutura clássica da epopeia, veiculando uma proposição, uma invocação, dedicatória e a narração, esta última o espectáculo encenado propriamente dito. Reconhecendo a grandeza do desafio com que se deparou perante o texto de Saramago, António Plácido acredita ter conseguido um bom resultado, mas deixa a análise para o público.

Sobre o espectáulo em si, diz que foi “pensado para público em geral”. “Camões é um dos maiores escritores da nossa literatura, portanto é para toda a gente que gosta de história. Tem como pano de fundo o Portugal naquela época, no século XVI, na altura em que reinava D. Sebastião, que era um miúdo, tinha 16 anos, os perigos que Portugal atravessava no que toca à sucessão. A peça fala disto tudo. Portanto, é interessante não só para os alunos do ensino secundário e universitário, como para todas as pessoas que gostam de história, que têm curiosidade pela história do próprio Camões, das dificuldades que ele teve para publicar ‘os Lusíadas’”, sustenta o responsável pela dramaturgia e encenação.

A ATEF associa-se com esta sua 158.ª produção às comemorações dos 500 anos de Camões.

A sessão de antestreia acontece às 15 horas e já está esgotada. Os bilhetes para as próximas sessões estão à venda na plataforma junto da ATEF. O bilhete normal custa 10 euros; 4,50 euros para escolas e instituições de solidariedade social, sempre mediante reserva.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quarta-feira, dia 16 de Outubro, Dia Mundial da Anestesiologia, Dia Mundial da Alimentação e Dia Mundial do Pão.

Agenda

10h00 - Ireneu Cabral Barreto recebe, em audiência, a Embaixadora da Hungria em Portugal, Emília Fábián, no Palácio de São Lourenço. Uma hora depois, será a vez de José Manuel Rodrigues receber a diplomata, na Assembleia Legislativa da Madeira.

11h00 – ‘Sabores no Museu’ revelam a Sopa de Trigo. Iniciativa acontece no Museu Etnográfico da Madeira.

11h00 - sessão de apresentação do Programa de Educação e Inclusão Financeira, a ter lugar na Câmara Municipal do Porto Moniz.

14h30 - Câmara do Funchal promove, no Parque de Santa Catarina, a cerimónia de entrega de prémios aos vencedores do 25.º Concurso ‘Funchal – Cidade Florida 2024’, que contou com 56 participantes, distribuídos pelas seis categorias a concurso.

15h00 - Showcooking com ‘A Biqueira’, numa iniciativa que assinala o Dia Mundial da Alimentação, no Centro Comunitário do Funchal.

15h00 - apresentação dos dois números mais recentes da Revista Portuguesa de Educação Artística, no Salão Nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode.

17h00 - Apresentação do livro ‘Exiled in Madeira - Documents on the last months of the life of Charles of Austria-Hungary’, no Centro Cultural da Quinta Magnólia.

18h30 – mais uma edição de ‘FNAC – Talks’, sobre ‘Saúde mental na educação’, com Magda Franco e Sandra Góis, no Madeira Shopping.

18h30 - conferência sobre a obra literária do padre Xavier Madruga (1883-1971), das Lajes do Pico, a ter lugar na Casa dos Açores na Madeira. A palestra será da responsabilidade do investigador madeirense Duarte Mendonça.

19h00 – arranca a 5.ª edição do MusAntiqFest, que contará com várias actuações, entre as quais, do Teatro do Bolo do Caco.

20h30 - Duo de flauta de bisel e cravo – ‘A Sonata nos séculos XVII e XVIII’ - com Pedro Couto Soares e Ana Mafalda Castro, no Salão Nobre do Teatro Baltazar Dias.

Efemérides

1769 - Sebastião José de Carvalho e Melo é feito Marquês de Pombal.

1793 - A rainha francesa Maria Antonieta, de 37 anos, é decapitada.

1907 - Marconi inaugura o serviço radiotelegráfico regular entre a Europa e a América.

1919 - Aterra na pista da Amadora, em Lisboa, um avião Breguet XIV, levando a bordo os aviadores militares António Maya e Lello Portela, no termo do primeiro voo Paris - Lisboa, com escala em Bordéus e nos arredores de Madrid. O voo tem a duração de oito horas e vinte e sete minutos, percorrendo 1248 quilómetros.

1945 - É fundada a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), na cidade de Quebeque, Canadá.

1962 - Começa a crise dos mísseis entre os EUA e a União Soviética (URSS). Fotografias aéreas confirmam a existência de uma base de lançamento em Cuba.

1964 - A China testa a sua primeira bomba atómica.

1978 - Karol Wojtyla, cardeal polaco e arcebispo de Cracóvia, é eleito Papa, com o nome de João Paulo II. É o primeiro papa polaco e o primeiro não italiano desde 1522.

1985 - Os restos mortais do escritor Fernando Pessoa são trasladados para os claustros do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

1989 - É proibido o comércio internacional do marfim, carne e pele de elefante.

1994 - A Finlândia aprova, em referendo, a adesão à União Europeia.

1996 - O Senado australiano aprova por unanimidade a moção a favor da autodeterminação de Timor-Leste.

1996 - O jogo de apuramento para o Mundial´1998 entre a Guatemala e a Costa Rica acaba em tragédia. Foram vendidos mais de 60 mil bilhetes para o jogo, que se iria realizar no Estádio Mateo Flores cuja capacidade era de 45 mil espetadores. Com a superlotação, 84 adeptos acabam por morrer asfixiados e mais de 150 ficam feridos.

2002 - É inaugurada a nova biblioteca de Alexandria, no Egito.

2004 - Estreia oficial do futebolista Messi no FC Barcelona.

2012 - Cristiano Ronaldo torna-se o mais jovem futebolista de sempre a atingir as 100 internacionalizações "AA", aos 27 anos, oito meses e 22 dias, num jogo com a Irlanda do Norte no estádio do Dragão, Porto.

2015 - José Sócrates, em prisão preventiva desde 25 de novembro de 2014, é colocado em prisão domiciliária. O primeiro chefe do Governo a ser detido preventivamente em Portugal, indiciado por corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais, esteve em prisão preventiva 288 dias e em prisão domiciliária durante 42 dias.

2020 - Covid-19. Portugal regista 2.608 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia, e 21 mortos.

2021 - A judoca portuguesa Bárbara Timo conquista a medalha de ouro no primeiro dia do Grand Slam de Paris na sua estreia na categoria -63 kg em provas do circuito mundial.

