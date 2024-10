Nuno Sá é "reforço de peso" no AD Galomar

A Associação Desportiva Galomar anunicou, esta noite, "uma das mais importantes contratações" para a corrente temporada na Liga Betclic Masculina de Basquetebol. O internacional português Nuno Sá é o novo jogador às ordens do treinador João Freitas que vê assim concretizado um desejo que há muito procurava ver realizado.

"O jogador madeirense que na temporada passada vestiu as cores do Futebol Clube do Porto pode muito bem ser o melhor jogador português que ainda estava disponível no mercado", pode ler-se no comunicado da equipa insular, onde acrescenta também que o extremo que este ano chegou a representar a selecção nacional chegou a acordo com os responsáveis do clube do Caniço e vai agora defender os interesses da AD Galomar.

"Com 2 metros de altura, Nuno Sá é um jogador que todos os treinadores gostam e querem ter no plantel. Excelente defensor, forte nos ressaltos, bom atirador e com capacidade de jogar em diferentes posições, o internacional português faz da entrega total outra das suas imagens de referência. Depois de grandes desempenhos ao serviço do Clube Amigos do Basquete (CAB), Nuno Sá despertou a atenção e o interesse do gigante FC Porto onde brilhou na temporada passada, sendo um jogador bastante utilizado pelo treinador dos portistas Fernando Sá", refere a equipa madeirense.

"O facto de um jogador com a qualidade de Nuno Sá, ainda para mais sendo português, ainda estar disponível para contratação nesta altura da temporada causa alguma estranheza", sublinha o clube.

O certo é que "os responsáveis da AD Galomar agradecem" e garantem um reforço de peso para a equipa, numa altura em que poucos esperavam. "Não há dúvidas de que Nuno Sá irá assumir um papel de destaque nas opções de João Freitas pois trata-se de um jogador de grande qualidade que tem deixado a sua marca em todos os clubes que representou", finaliza.