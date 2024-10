Arquivo Regional e Biblioteca da Madeira palco de um concerto da Banda Municipal de Machico

A Banda Municipal de Machico promove um concerto em homenagem a José da Costa Miranda, antigo maestro e filho de um dos fundadores da Banda. A apresentação está agendada para este sábado, 19 de Outubro, pelas 18 horas, nos jardins no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, em Santo António.

O concerto, de entrada livre, contará com a participação de 35 músicos, dirigidos pela nova maestrina Cláudia Sousa. Do programa constam oito temas do repertório da banda.

Em nota emitida, a banda explica que a Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira disponibiliza arquivos musicais da Banda Municipal de Machico e do maestro José da Costa Miranda.

O arquivo da Banda Municipal de Machico, datado entre 1892 e 2001, é composto, sobretudo, por partituras musicais. O conjunto documental, que inclui 59 pastas e 4 livros, abrange uma ampla variedade de géneros musicais, entre os quais se destacam, pelo grande número de ocorrências, as marchas, marchinhas, passo dobles, fados, canções, tangos, valsas, boleros, sambas e foxtrots. O arquivo conta ainda com 3 livros de registo de atuações e um livro de registo de sócios.

A Banda Municipal de Machico destaca que "a diversidade de géneros musicais, a presença de partituras de compositores e autores de arranjos madeirenses pouco conhecidos e a escassez deste tipo de documentos no Arquivo e Biblioteca da Madeira contribuem, significativamente, para o enriquecimento do acervo da instituição".

O arquivo ingressou no Arquivo e Biblioteca da Madeira a 1 de setembro de 2022 e o contrato de depósito foi formalizado a 7 de setembro do mesmo ano.

Já o arquivo de José da Costa Miranda, com datas predominantes entre 1928 e 1988, foi doado doado à Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira a 17 de janeiro de 2023 por Maria Helena Ferraz Simões de Araújo, fiel depositária do arquivo musical do maestro. O conjunto documental é composto por uma única caixa contendo 105 capilhas, nas quais estão reunidas 95 partituras de obras musicais da autoria de José da Costa Miranda. As partituras abrangem uma variedade de géneros musicais, como boleros, fados, foxtrots, marchas, marchinhas, viras e música religiosa, entre outros.

O arquivo inclui ainda marchas de aniversário compostas para as bandas municipais de Câmara de Lobos, Machico e Funchal, além do hino e da marcha da Fundação da Banda Paroquial de São Lourenço, Camacha. Além das partituras, o fundo inclui correspondência enviada por José da Costa Miranda a Maria Helena Ferraz Simões de Araújo, documentos referentes à cópia do Hino do IV Encontro Regional de Bandas de 1987 e recortes de imprensa coligidos após o falecimento do maestro.