População reivindica reposição do transporte público até ao Alto do Castelejo

A CDU esteve hoje no sítio do Castelejo, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, para dar voz à "justa reivindicação" da população que exige a reposição do serviço de transporte público até ao alto da Estrada Nova do Castelejo.

Nesta iniciativa, o dirigente da CDU, Ricardo Lume, referiu que devido à instabilidade da escarpa sobranceira à Estrada José Avelino Pinto que faz a ligação do Alto do Castelejo até à Fajã das Galinhas, essa via de acesso foi vedada ao transito automóvel, para garantir a segurança de pessoas e bens.

Com esta nova realidade não só, por motivos óbvios deixou de haver serviço de transporte público para a Fajã das Galinhas, "mas não é compreensível que a pretexto do encerramento da Estrada José Avelino Pinto a população do Alto do Castelejo também ficasse sem acesso ao transporte público perto das suas habitações".

O dirigente da CDU denunciou que, "actualmente, a carreira nº 3 da Rodoeste que servia toda esta localidade deixou de fazer a ligação até ao Alto do Castelejo, passando a ter o término da Carreira no entroncamento entre a Estrada Nova do Castelejo com a Estrada José Ângelo Pestana de Barreto, suprindo várias paragens até à Estrada José Avelino Pinto".

Estamos a falar de um trajecto de cerca de meio quilómetro com um declive acentuado, com bastantes habitações, que sem razão aparente deixou de ser servido de transporte público, para prejuízo da população que tem de se deslocar a pé, percorrendo longos trajectos, das suas habitações até à paragem e da paragem até às suas habitações, expostos ao frio, chuva, vento, com especial penosidade para a população idosa e para as crianças, quando seria possível a carreira nº3 fazer o término no Alto do Castelejo na última paragem antes da estrada encerrada que faz a ligação à Fajã das Galinhas. Ricardo Lume, deputado do PCP

Ricardo Lume concluiu afirmando que "a população está revoltada com esta situação e está a desenvolver um abaixo-assinado para enviar ao Governo Regional, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e à Administração da Rodoeste a reivindicar que seja reposto o transporte público no Alto do Castelejo".