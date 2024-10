Estudantes do Porto Santo 'invadem' palco do andebol de praia europeu

O segundo dia da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia, teve honras de 'casa cheia' logo nos primeiros jogos da manhã.

O evento que está a ter lugar pelo terceiro ano consecutivo no Porto Santo, na praia do Combro, teve hoje 'casa cheia nos três campos e tudo graças à 'invasão' dos estudantes da Escola BS PE Professor Dr. Francisco de Freitas Branco.

Mais de duas centenas e meia de alunos tiveram uma 'jornada' diferente da habitual, em termos de dia escolar. As 'aulas' da manhã foram substituidas por uma ida ao palco do evento internacional que se realiza no Porto Santo pelo terceiro ano consecutivo.

Para além de assistir ao bonito espectáculo protagonizado pelos atletas, os estudantes fizeram questão de se juntar à festa, num forte apoio às equipas presentes no campo.

É claro que as equipas lusas, tiveram direito a um apoio redobrado, vindo das bancadas.

Um momento único e que importante para estes jovens alunos que têm assim a oportunidade de poder assistir o que há de melhor no andebol europeu.

De referir que para além destes cerca de 250 alunos, outros 50 estão como voluntários na ajuda à organização do evento, desde o primeiro dia, quinta-feira, e até domingo, dia das grandes finais.