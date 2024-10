Presidentes das Juntas de Freguesia da Região reúnem-se no Porto Santo

Os autarcas das freguesias da Região Autónoma da Madeira reúnem-se este sábado, 19 de Outubro, no Porto Santo, no VII Encontro Regional, que decorre no Centro Cultural e de Congressos da 'Ilha Dourada'.

O evento, promovido pela Delegação Regional da ANAFRE, tem início pelas 10 horas. Do programa constam debates e palestras visando a discussão do presente e do futuro das freguesias da Região Autónoma da Madeira.

Após a sessão de abertura aprazada para as 10 horas, os presidentes das juntas de freguesia da Serra Del' Rei e de Vila Real, Jorge Amador e Francisco Rocha, respectivamente, assim como o presidente da União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, Luís Correia, sobem ao palco para uma mesa-redonda moderada pelo director-geral do DIÁRIO de Notícias da Madeira, Ricardo Miguel Oliveira.

O evento prossegue com dois debates envolvendo os autarcas participantes.

A comitiva da ANAFRE está na ilha do Porto Santo desde quinta-feira, 17 de Outubro, a realizar reuniões e sessões de esclarecimento.