CMF reforça apoio ao MusAntiqFest

Foi, esta segunda-feira, apresentado no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal a 5.ª edição MusAntiqFest 2024, que terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias, entre 16 e 19 de Outubro.

Na ocasião, a autarca Cristina Pedra realçou a importância do evento, apontando o aumento no apoio dado a este, que passou de 7000 para 7500 euros, cerca de 8% a mais face à edição anterior. Na apresentação, Cristina Pedra, deixou a garantia que a autarquia vai continuar a apoiar este evento salientando ainda a "diversidade impressionante e de grande qualidade" do mesmo, "para a música antiga".

A autarca sublinhou ainda o trabalho, de "dinamização e cultural, na Madeira", que tem sido realizado pela Associação Orquestra Clássica da Madeira.

Sobre a programação:

No dia 16 de Outubro, às 19h, o Festival tem início com a Animação de Rua com o Teatro do Bolo do Caco. Às 20h30, no Salão Nobre do Teatro Baltazar Dias, o público poderá assistir ao duo de flauta de bisel e cravo com Pedro Couto Soares e Ana Mafalda Castro. Sob o título "A Sonata nos séculos XVII e XVIII", o concerto explorará obras deste período, executadas por dois artistas de renome no panorama da música antiga.

O festival prossegue no dia 17 de Outubro, às 20h30, com Emma-Lisa Roux, alaudista que se destaca pela sua interpretação de repertório dos séculos XV a XVII. Com formação na Schola Cantorum Basiliensis, Emma-Lisa tem atuado como solista e com renomados grupos de música antiga pela Europa, e apresentará um programa dedicado à música renascentista.

No dia 18 de Outubro, também às 20h30, será a vez do grupo Trovas D’Amigo, especializado na execução de música medieval, com especial enfoque na lírica galaico-portuguesa. O grupo, que utiliza instrumentos historicamente informados, oferece uma interpretação única das Cantigas de Santa Maria e das Cantigas de Amigo, textos que remontam aos séculos X a XIV, e que evocam a riqueza cultural e musical da Idade Média na Península Ibérica.