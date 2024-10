Prisão preventiva para homem detido na posse de 14.260 kg de heroína na Madeira

O homem detido pela Polícia Judiciária na Madeira na posse de 14.260 quilos de heroína e nove quilos de 'ecstasy' ficou em prisão preventiva, indicou hoje fonte do Tribunal da região autónoma.

Após o primeiro interrogatório judicial, a juíza de instrução criminal aplicou também as medidas de coação de termo de identidade e residência e proibição de contactos com pessoas ligadas ao processo, sendo que o arguido está indiciado da prática de crime de tráfico de estupefacientes.

'Operação Aniversário' leva à maior apreensão de sempre de heroína na Madeira Os 14,260 quilos de heroína apreendidos ontem pela Polícia Judiciária foi a maior alguma vez realizada na Madeira daquele produto estupefaciente, confirmou o coordenador de investigação criminal da PJ do Funchal, Ricardo Tecedeiro.

O suspeito, com 28 anos e de nacionalidade portuguesa, não tem antecedentes criminais, segundo indicou a Polícia Judiciária (PJ) na quarta-feira, e foi detido no âmbito da operação "Aniversário", que culminou na maior apreensão de heroína de sempre na Madeira, sendo também a maior do ano a nível nacional.

De acordo com a PJ, responsável pela operação, os 14.260 quilos de heroína e os nove quilos de MDMA, vulgarmente conhecido por 'ecstasy', encontravam-se dissimulados num automóvel já em circulação na ilha.

O condutor foi detido "por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes", sendo para já o único arguido no processo.

Na quarta-feira, o coordenador regional da PJ, Ricardo Tecedeiro, disse em conferência de imprensa que a investigação "vai ter novos desenvolvimentos" e que serão feitas "mais diligências".

"A investigação agora visará identificar outras pessoas, para além daquela que foi detida, e recolher provas e averiguar o grau de participação de cada uma das pessoas depois de serem identificadas, caso consigamos fazê-lo", acrescentou.

A Polícia Judiciária desconhece para já a proveniência da droga, bem como o seu valor comercial, embora a estimativa aponte para alguns milhões de euros, considerando que um grama de heroína corresponde a 12 doses individuais, cujo preço varia entre 40 e 50 euros cada.