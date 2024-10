"Damas da Noite" sobe ao palco na Ponta do Sol

Amanhã, 19 de Outubro, pelas 21 horas, sobe ao palco do Centro Cultural Jhon dos Passos, na Ponta do Sol, a peça de teatro 'Damas da Noite', uma farsa encenada por Elmano Sancho.

Foto Filipe Ferreira/Teatro Nacional D. Maria II

"Elmano Sancho evoca a conflituosa reviravolta de expectativas em torno do seu nascimento para levantar o véu de Damas da Noite: os pais esperavam uma menina, de nome já destinado, Cléopâtre, mas nasceu um menino", frisa a organização do Festival Avesso na sinopse. "O encenador pretende assim dar vida a esse outro desejado de si mesmo, como se este fosse uma espécie de duplo e existisse numa realidade paralela que Damas da Noite encena. Para erguer essa figura ficcionada chamada Cléopâtre, Elmano Sancho imergiu no mundo fascinante e provocador do transformismo".

E continua: "Os artistas transformistas 'vestem a pele de um outro, tentam ser um outro'. São 'flores que abrem de noite', intérpretes de uma transformação 'pautada pela transgressão, o desconforto, a ambiguidade, a brutalidade dos corpos e a violência das emoções'. Através dessa interpretação paradoxal da diferença, Damas da Noite explora a presença ou ausência de fronteiras entre realidade e ficção, ator e personagem, homem e mulher, teatro e performance, tragédia e comédia, original e cópia, interior e exterior, dia e noite. Nesse jogo de relações, aposta-se a identidade como matéria fluida, 'rimbaudiana', revelando o outro que somos, o estrangeiro que albergamos."

Na ficha técnica da obra, contam-se no espaço cénico com Samantha Silva, na operação de luz com Francisco Alves, na assistência de encenação com Paulo Lage, na interpretação com Elmano Sancho, Dennis Correia aka 'Lexa Black', Pedro Simões aka 'Filha da Mãe'. A co-produção é da Casa das Artes de Famalicão, Culturproject, Loup Solitaire, Teatro Nacional D. Maria II, TNSJ.

A peça tem a duração aproximada de 1 hora e é recomendada a maiores de 16 anos.