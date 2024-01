'Dia de Reis' assinalado com várias iniciativas na Região

Celebra-se hoje mais um Dia dos Reis, com a Madeira a apresentar diversas iniciativas um pouco por toda a ilha.

Este dia, que também é conhecido como Festa da Epifania, que comemora a manifestação de Jesus aos homens como o Filho de Deus, é uma celebração católica que está associada à tradição natalícia.

A tradição manda que neste dia a família se volte a reunir para celebrar o fim dos festejos de Natal, com o típico bolo-rei, entre outras iguarias natalícias.

É também o dia em que se cantam as "Janeiras", o qual começa após o Natal e prolonga-se até hoje. Após esta data, as famílias começam a retirar os enfeites de Natal que decoram as casas durante a época de Festas.

EVENTOS REGIONAIS:

11h00 - Projecto "Mimar com Histórias", na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos;

11h00 - Nacional - Tondela, da II Liga, no Estádio da Madeira;

11h00 - UD Oliveirense - Marítimo, da II Liga, noEstádio Carlos Osório;

11h00 - Inauguração do Núcleo Expositivo "ÍCONES" - Tradição e Diversidade no Legado de D. Teodoro de Faria”, com a presença de José Manuel Rodrigues, no Museu de Arte Sacra do Funchal;

11h00 - Cantar dos Reis com Bolo Rei e animação pelo grupo “Coro Galeão a Cantar”, no Mercado da Penteada;

11h00 - PSD Madeira realiza uma iniciativa política na Avenida Arriaga;

12h00 - Projeto ESCUTAR, no Complexo Habitacional do Palheiro Ferreiro;

15h00 - Madeira SAD - AD AA São Pedro do Sul, da I Divisão Nacional de andebol feminino, no

Pavilhão do Funchal;

15h00 - AD Galomar - Sporting, da Liga masculina de basquetebol, no Pavilhão do Caniço;

17h00 - Imaculado Coração de Maria celebra Dia de Reis com música e bolo-rei, no Adro da Igreja;

18h30 - Quinta Mirabela - 1.º de Maio, em veteranos, no Campo Municipal da Ribeira Brava;

19h00 - Grupo Coral do Estreito promove Concerto de Ano Novo, na Igreja Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos;

19h00 - 'Cantar dos Reis', na Ribeira Brava;

19h00 às 23h00 - Mini-maratona de Leitura de Moby-Dick, de Hermann Melville, (em língua portuguesa), no Museu da Baleia da Madeira;

20h00 às 02h00 - IX Edição “CANTAR AS JANEIRAS 2023”, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos;

CURIOSIDADES:

- Dia dos Reis Magos;

- Este é o sexto dia do ano. Faltam 360 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1838 - Samuel Morse efetua a primeira demonstração pública do telégrafo em Morristown, EUA.

1968 - Após uma intervenção de cinco horas, cirurgiões sul-africanos realizam com êxito a separação de duas gémeas siamesas ligadas pela cabeça.

1973 - Sai o primeiro número do semanário Expresso, dirigido por Francisco Pinto Balsemão.

1980 - O Egito anuncia a concessão de apoio militar aos rebeldes afegãos contra os invasores soviéticos.

1983 - O Pacto de Varsóvia apela a um acordo com a NATO que contemple a renúncia ao uso da força e a limitação de armamento.

1985 - Jacques Delors assume a presidência da Comissão Europeia.

1987 - O Jornal do Comércio reaparece nas bancas portuguesa, dez anos depois de ter cessado a publicação.

1990 - O futebolista João Vieira Pinto estreia-se no Atlético de Madrid, com 18 anos, tornando-se o português mais novo de sempre a jogar no estrangeiro.

2001 - O Congresso dos EUA confirma a eleição do republicano George W. Bush como 43 º Presidente norte-americano.

2004 - A Líbia adere à Convenção para a Interdição das Armas Químicas.

2005 - O nascimento de uma criança em Pequim eleva a população chinesa para os 1,300 mil milhões de habitantes.

2006 - Lançamento do Centro de Informação de Música Portuguesa na Internet: www.mic.pt.

2007 - Arranca o Rali Lisboa-Dakar 2007, 29.ª edição da prova de todo-o-terreno.

2008 - O "Queen Elizabeth 2", um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, parte do porto de Southampton, Inglaterra, para a sua última volta ao mundo antes de se converter num hotel flutuante nos Emirados Árabes Unidos.

2015 - Morre, com 81 anos, Filipa Vacondeus, apresentadora de programas televisivos de culinária e autora de vários livros de gastronomia.

2016 - A Coreia do Norte afirma ter realizado, com sucesso, o seu primeiro teste nuclear de hidrogénio. O Conselho de Segurança das Nações Unidas convoca uma reunião de emergência.

2017 - Os serviços de informações dos EUA divulgam um relatório onde sustentam que o Presidente "Putin e o Governo russo procuraram" favorecer a eleição de Donald Trump e desacreditar a campanha eleitoral de Hillary Clinton.

2021 - A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, no Congresso, em Washington, é interrompida com a invasão de manifestantes pró-Trump no Capitólio.

- A Agência Europeia do Medicamento dá "luz verde" à utilização da vacina da farmacêutica Moderna contra a covid-19 na União Europeia, a segunda aprovada pelo regulador europeu.

- O Benfica conquista primeira edição da Taça da Liga feminina de futebol, respeitante à época passada, ao bater na final o Sporting de Braga por 3-0, no Estádio Municipal de Aveiro.

2023 - Morre, aos 58 anos, Gianluca Vialli, antigo futebolista italiano. Notabilizou-se como jogador ao serviço da Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, onde terminou a carreira em 1999. Duas vezes campeão italiano, ganhou quatro Taças de Itália, duas Taças de Inglaterra e uma Taça da Liga inglesa. Aos 58 anos.

