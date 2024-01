Túneis na Via Rápida encerram devido a obras

“Devido a trabalhos relacionados com Conectividade Ampliada – Temática, para segurança da operação dos túneis da Rede Viária Regional, será necessário o encerramento de alguns túneis no Funchal, da responsabilidade da concessionária VIALITORAL, nas noites entre os dias 7 e 11 de Janeiro”, informa a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas.

Os trabalhos decorrerão, conforme o indicado abaixo entre as 23 horas e as 7 horas do dia seguinte.