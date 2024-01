Nevoeiro atrasa início no jogo na Choupana

O forte nevoeiro que se faz sentir, esta manhã, na Choupana, obrigou a um adiamento de 30 minutos no jogo entre Nacional e Tondela, que está agendado para as 11 horas.

Apesar de numa primeira fase ter existido um período com boa visibilidade no Estádio da Madeira, as condições atmosféricas de momento não são as melhores, com o nevoeiro a voltar a cair, de forma mais cerrada, deixando assim o jogo em risco de ser adiado para outra data.

Desta forma, o árbitro Miguel Fonseca, com o consentimento das duas equipas e do delegado da Liga, anunciou uma janela de espera de 30 minutos para tentar perceber se nesta meia hora o nevoeiro dá tréguas. Todavia, caso isso não aconteça, este período pode ser alargado até uma hora.

Em caso de não realização, caso não se verifiquem as condições para que o jogo se inicie ou conclua durante o dia de hoje, este deverá ser realizado dentro das próximas 30 horas, conforme diz o regulamento da Liga Portugal.