Acidente na Estrada do Aeroporto deixa duas pessoas feridas

Aconteceu, há instantes, um embate violento entre duas viaturas ligeiras, na Estrada do Aeroporto, perto do Centro de Inspecções, no Funchal.

Deste sinistro, que poderá ter sido causado pela existência de óleo na estrada, resultaram dois feridos, um homem e uma mulher, que foram socorridos e encaminhados para o hospital pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.